Московские фонтаны начали готовить к открытию сезона

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Фонтаны в столице начали готовить к открытию сезона, который обычно стартует в конце апреля, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что на сегодняшний день в городе насчитывается более 600 фонтанов, среди которых есть и традиционные, и "сухие", и плавающие, и музыкальные, и светодинамические.

"Обычно запускаем фонтаны в конце апреля, поэтому уже полным ходом идут соответствующие подготовительные мероприятия", – сказал Бирюков.

По его словам, первый этап профилактических работ начался еще осенью, сразу после консервации фонтанов на зиму. Тогда специалисты проверили конструкции, находящиеся в подземных коллекторах, отремонтировали коммуникации и провели диагностику гидравлики. Также они привели в порядок насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, смонтировали щиты управления подводной подсветки и систем безопасности.

На финальном этапе подготовят внешние чаши. Все фонтаны расконсервируют, промоют после зимы специальным шампунем, проведут регулировку форсунок и проверят лампы подсветки. При необходимости отремонтируют облицовку чаш и парапетов.

Ранее глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк объявил, что столичные рестораторы могут начать устанавливать свои летние веранды с 15 марта. При этом сам сезон начнется в столице 1 апреля.

Он напомнил, что с 2021 года подать заявку можно в электронном формате, причем не дожидаясь начала сезона – в 2023 году он откроется с 1 апреля. Для собственников также предусмотрена возможность сохранить конструкции сезонных кафе, размещенных по индивидуальным проектам, с 15 ноября по 15 марта. В Москве этим правом воспользовались 27 предприятий питания.



Петергоф начал готовиться к сезону фонтанов

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