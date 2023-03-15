Сезон работы летних веранд в Москве начнется 1 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк объявил, что столичные рестораторы могут начать устанавливать свои летние веранды с 15 марта. При этом сам сезон начнется в столице 1 апреля. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

"Разместить летнее кафе в Москве собственник может бесплатно. Для установки летняя веранда должна быть включена в городскую схему размещения", – подчеркнул руководитель ведомства.

Немерюк напомнил, что с 2021 года подать заявку можно в электронном формате, причем не дожидаясь начала сезона – в 2023 году он откроется с 1 апреля.

Для собственников также предусмотрена возможность сохранить конструкции сезонных кафе, размещенных по индивидуальным проектам, с 15 ноября по 15 марта. В Москве этим правом воспользовались 27 предприятий питания.

Для рестораторов предусмотрены два формата летних веранд – стандартный и индивидуальный проект. Сейчас в городе зарегистрированы более 70 оригинальных площадок.

Начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Иван Бобров рассказал, что веранды, по правилам, не должны мешать движению пешеходов по тротуару и доступу к общественному транспорту. Кроме того, должны быть соблюдены границы и площадь, заявленные в схеме размещения.

Уточнить порядок размещения и эксплуатации открытых веранд кафе и ресторанов можно в информационно-консультационном центре при Госинспекции по недвижимости посредством электронной почты: ikc_gin@mos.ru. Ведомство также проводит бесплатные тематические разъяснительные семинары.

Ранее РБК со ссылкой на данные Focus Technologies рассказали о снижении числа заказов в заведениях общественного питания в торговых центрах. Тенденция на снижение посетителей фудкортов, как считают аналитики, связана с уходом из России западных брендов.

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