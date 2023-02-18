12:43Город
Москва выставит на торги около трех тысяч объектов недвижимости в 2023 году
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал об объектах, которые город выставит на аукционы в 2023 году. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
"Около трех тысяч объектов недвижимости в столице выставят на торги до конца 2023 года. Это здания, нежилые помещения и машино-места, расположенные во всех столичных округах", – рассказал вице-мэр.
По словам Ефимова, недвижимость реализуют на аукционах без объявления цены, посредством публичного предложения и в рамках различных программ. В частности, заммэра привел в пример инициативу "1 рубль за квадратный метр в год", а также льготную аренду помещений для малого и среднего бизнеса.
Сейчас инвесторам и физлицам доступно 886 объектов для аренды и покупки.
Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что в 2022 года город продал и сдал в аренду 1,4 тысячи объектов недвижимости. Их общая площадь составляла 119 тысяч квадратных метров.
По словам Гамана, чаще всего предприниматели приобретают помещения под открытие офисов, магазинов, кафе и парикмахерские. Физлица также приобретают недвижимость для ведения бизнеса в качестве индивидуальных предпринимателей.
Информация о городских объектах размещена на инвестиционном портале Москвы в разделе "Имущество от города".
Ранее в феврале стало известно, что на аукцион было выставлено право на комплексное развитие участка бывшей промзоны Вагоноремонт. Благодаря реорганизации здесь появится более 1,5 тысячи новых рабочих мест.
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