Москва выставит на торги около трех тысяч объектов недвижимости в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал об объектах, которые город выставит на аукционы в 2023 году. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Около трех тысяч объектов недвижимости в столице выставят на торги до конца 2023 года. Это здания, нежилые помещения и машино-места, расположенные во всех столичных округах", – рассказал вице-мэр.

По словам Ефимова, недвижимость реализуют на аукционах без объявления цены, посредством публичного предложения и в рамках различных программ. В частности, заммэра привел в пример инициативу "1 рубль за квадратный метр в год", а также льготную аренду помещений для малого и среднего бизнеса.

Сейчас инвесторам и физлицам доступно 886 объектов для аренды и покупки.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что в 2022 года город продал и сдал в аренду 1,4 тысячи объектов недвижимости. Их общая площадь составляла 119 тысяч квадратных метров.

По словам Гамана, чаще всего предприниматели приобретают помещения под открытие офисов, магазинов, кафе и парикмахерские. Физлица также приобретают недвижимость для ведения бизнеса в качестве индивидуальных предпринимателей.

Информация о городских объектах размещена на инвестиционном портале Москвы в разделе "Имущество от города".

Ранее в феврале стало известно, что на аукцион было выставлено право на комплексное развитие участка бывшей промзоны Вагоноремонт. Благодаря реорганизации здесь появится более 1,5 тысячи новых рабочих мест.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!