В Москве определили инвестора для реорганизации промзоны Красный Строитель

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве в ходе аукциона определили инвестора, который реализует проект комплексного развития территории бывшей промзоны Красный строитель в районе Чертаново Южное. Им стал холдинг "А101", сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В реализацию проекта победитель вложит более 46 миллиардов рублей. Город подпишет с застройщиком договор на девять лет", – рассказал он.

Площадь территории, подлежащей реорганизации, составляет 34,5 гектара. В рамках реализации проекта там появятся социальные, общественные и деловые объекты, которые создадут рабочие места более чем для 4,6 тысячи москвичей.

Как в свою очередь уточнил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, теперь инвестор должен заключить с городом соответствующий договор. Это должно произойти не позднее чем через 30 дней после победы на аукционе.

По его словам, на территории промзоны планируется возвести не только социальные и коммерческие объекты, но и жилье суммарной площадью порядка 190 тысяч квадратных метров. Кроме того, там построят поликлинику на 320 посещений в смену, детский сад на 250 человек и две школы на 900 учеников.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Котловка реорганизуют участок бывшей промзоны Черемушки. На территории площадью три гектара построят жилые дома, которые передадут под нужды программы реновации, и социальные объекты, в которых появится порядка 270 рабочих мест.



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