13:17Мэр Москвы
Собянин рассказал о преображении части заброшенной промзоны Братцево
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Реорганизация части бывшей промышленной зоны Братцево завершена. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
"Заброшенный в 90-х годах участок стал новой точкой притяжения Головинского района", – отметил мэр.
Собянин рассказал, что на участке бывшей промзоны Братцево возвели семь жилых корпусов, в которых обустроили необходимую инфраструктуру. Шесть корпусов уже заселены, седьмой – введен в эксплуатацию.
Кроме того, там открыли торговую галерею с предприятиями сферы услуг, благоустроили Головинский канал с набережной.
По словам мэра, благодаря реорганизации создано более 1,5 тысячи рабочих мест, открыли технопарк.
Ранее сообщалось, что власти Москвы продолжают комплексное развитие городских территорий, в настоящее время в стадии активной реализации находится 25 проектов общей площадью более 366 гектаров.
По словам Сергея Собянина, реализация проектов позволит создать 87 тысяч новых рабочих мест в разных сферах, а также привлечь инвестиции. Их общий объем составит порядка 705 миллиардов рублей.
В Москве продолжат программу обновления промышленных зон
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