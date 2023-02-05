Собянин рассказал о преображении части заброшенной промзоны Братцево

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Реорганизация части бывшей промышленной зоны Братцево завершена. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Заброшенный в 90-х годах участок стал новой точкой притяжения Головинского района", – отметил мэр.

Собянин рассказал, что на участке бывшей промзоны Братцево возвели семь жилых корпусов, в которых обустроили необходимую инфраструктуру. Шесть корпусов уже заселены, седьмой – введен в эксплуатацию.

Кроме того, там открыли торговую галерею с предприятиями сферы услуг, благоустроили Головинский канал с набережной.

По словам мэра, благодаря реорганизации создано более 1,5 тысячи рабочих мест, открыли технопарк.

Ранее сообщалось, что власти Москвы продолжают комплексное развитие городских территорий, в настоящее время в стадии активной реализации находится 25 проектов общей площадью более 366 гектаров.

По словам Сергея Собянина, реализация проектов позволит создать 87 тысяч новых рабочих мест в разных сферах, а также привлечь инвестиции. Их общий объем составит порядка 705 миллиардов рублей.



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