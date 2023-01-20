Собянин рассказал, как проекты комплексного развития бывших промзон меняют облик Москвы

Фото: телеграм-канал ''Мэр Москвы Сергей Собянин''

Власти Москвы продолжают комплексное развитие городских территорий, в настоящее время в стадии активной реализации находится 25 проектов общей площадью более 366 гектаров. Об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что территории бывших рабочих слободок, сформировавшихся вокруг крупных заводов и включенных в состав города XIX – первой половине XX века, больше не нужны городу в качестве промышленных зон. Собянин пояснил, что современным предприятиям попросту не требуется столько земли, поскольку даже крупное производство может занимать всего пару этажей в технопарке. При этом на неэффективно используемой территории можно построить комфортные жилые и деловые кварталы.

"В результате исторические промзоны превратились в ценнейший ресурс развития. <...> Работа уже идет. В стадии активной реализации находится 25 проектов общей площадью более 366 гектаров. В рамках этих проектов планируется построить современные промышленные предприятия и технопарки общей площадью 1,8 миллиона квадратных метров", – заявил мэр.

По словам Собянина, реализация проектов позволит создать 87 тысяч новых рабочих мест в разных сферах, а также привлечь инвестиции. Их общий объем составит порядка 705 миллиардов рублей.

Собянин напомнил, что первый договор о комплексном развитии территорий был заключен в 2020 году с целью реорганизации бывшей промзоны Октябрьское Поле на улице Берзарина. Проект находится в стадии реализации. К настоящему моменту здесь уже построили и ввели в эксплуатацию жилой дом с поликлиникой, рассчитанной на 150 посещений в смену. Также здесь планируют построить школу и технопарк.

"В общей сложности предусмотрено строительство почти 185 тысяч квадратных метров недвижимости, из них 161,7 тысячи квадратных метров – жилье", – пояснил мэр.

Аналогичные проекты реализуются в производственной зоне Братцево в Коптеве, на Одесской улице в Зюзине, в производственной зоне Западная водопроводная станция в Солнцеве и Дмитровском проезде в Тимирязевском.

По словам Собянина, комплексное развитие территорий может занять два десятилетия, однако итоги этого масштабного проекта определят облик Москвы, как минимум, на ближайшие 100 лет.

Ранее сообщалось, что власти планируют реорганизовать территорию бывшей промзоны Донские улицы. Площадь объекта составляет свыше трех гектаров. Инвестиции в проект превысят 13 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит свыше 140 миллионов рублей.

Собянин утвердил еще три проекта реорганизации бывших промзон столицы

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