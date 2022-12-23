Специалисты реорганизуют участок бывшей промзоны Донские улицы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Территорию бывшей промзоны Донские улицы, площадь которой составляет более трех гектаров, реорганизуют в рамках программы комплексного развития. Проект опубликовали на сайте московского правительства.

"Инвестиции в реализацию проекта превысят 13 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города составит более 140 миллионов рублей. Благодаря преобразованию территории и строительству общественно-деловых и социальных объектов в Донском районе появится около 420 новых рабочих мест", – заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что на данный момент эту территорию используют неэффективно. Строительство смогут организовать собственники, городской оператор или инвестор. Их задействуют по результатам аукциона.

В свою очередь, глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что на территории возведут порядка 145 тысяч "квадратов" недвижимости. Большая часть из них составит жилье по программе реновации.

Гаман добавил, что специалисты также планируют возвести физкультурный комплекс, школу для 200 воспитанников и детский сад для 100 ребят. Также на территории появятся магазины и рестораны.

Ранее Ефимов рассказал, что городской оператор "Комплексное развитие территорий" проведет реорганизацию территории бывшей промзоны Свиблово в Бабушкинском районе. Это поможет создать в столице 1,5 тысячи новых рабочих мест.

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