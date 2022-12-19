В "Технополисе "Москва" построят 150 тысяч квадратных метров новых площадей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

На площадке "Алабушево" особой экономической зоны "Технополис "Москва" построят еще 150 тысяч квадратных метров недвижимости для размещения высокотехнологичных производств, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в настоящее время помещения трех инновационных лабораторно-производственных корпусов на площадке практически полностью заняты. Чтобы разместить новые высокотехнологичные предприятия, до конца 2025 года возведут еще пару таких объектов общей площадью около 38 тысяч квадратных метров.

"Также завершены подготовительные работы по созданию технопарка – совместного проекта особой экономической зоны столицы и Capital Group. Он будет включать в себя еще около 110 тысяч квадратных метров промышленных площадей", – сказал Ефимов.

Новые корпуса строят с учетом предпочтений будущих арендаторов, среди которых предприятия высокотеха и другие инновационные производства. Для них организуют помещения различного класса чистоты, учитывающие требования к вентиляции и прочим инженерным системам. Одновременно будут строиться здания общественно-делового и социального назначения.

Ранее Ефимов рассказал, что на территории бывшей промзоны Октябрьское Поле построили жилой дом с медицинским центром. Общая площадь дома превышает 20 тысяч квадратных метров. Кроме того, появление медцентра позволит снизить нагрузку на районные поликлиники.



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