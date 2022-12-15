Более 3,9 миллиона "квадратов" недвижимости ввели в столице на территории бывших промзон

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Больше 3,9 миллиона квадратных метров недвижимости ввели в столице на территории бывших промышленных зон с начала 2022 года, сообщает заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Половину от введенной недвижимости составляет жилье – свыше 1,9 миллиона "квадратов", – рассказал Бочкарев.

По словам заммэра, в 2022 году на территории бывших промзон введено в эксплуатацию 100 объектов недвижимости. Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщил, что с 2011 года по ноябрь 2022 года введено 1 079 объектов площадью 34,9 миллиона квадратных метров, из которых площадь 14,4 миллиона "квадратов" – жилая часть. Наибольшее количество введенных в эксплуатацию объектов находятся в Южном административном округе. Там ввели 170 объектов, из которых 79 – жилого назначения, 12 – социального: 9 детских садов, 4 школы и один лечебно-оздоровительный объект.

"В этом же округе утверждено наибольшее количество проектов планировки территорий бывших промышленных зон", – подчеркнул Левкин.

В рамках комплексного развития бывших промзон застройщики возводят социальную инфраструктуру и создают новые рабочие места. На территории промышленной зоны Октябрьское Поле в следующем году введут в эксплуатацию школу и детский сад, сообщили в компании "РГ-Девелопмента".

"Мы осуществляем комплексную программу развития Октябрьского Поля: строим объекты образования, здравоохранения, технопарк. Это позволяет превратить бывшую неэффективно используемую территорию в полноценный городской квартал и создать новые рабочие места для жителей. В следующем году сдадим в эксплуатацию школу на 800 мест, на объекте уже завершены фасадные работы. Также завершим строительство детского сада", – сообщила генеральный директор "РГ-Девелопмент" Татьяна Тихонова.

Ранее сообщалось, что с начала 2022 года градостроительно-земельная комиссия столицы поддержала 79 проектов комплексного развития бывших промзон и неэффективно используемых территорий. По словам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, 27 проектов были отданы под строительство заводов и технопарков на площади 2,5 миллиона "квадратов". Благодаря проектам в Москве смогут работать более 108 тысяч специалистов.

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