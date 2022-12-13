Москва выставила на торги право на реорганизацию бывшей промзоны Вагоноремонт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные власти выставили на аукцион право на реорганизацию участка бывшей промзоны Вагоноремонт. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Победитель торгов сможет возвести там производственные и общественно-деловые объекты. Объем инвестиций в развитие участка составит около девяти миллиардов рублей, а ожидаемый бюджетный эффект – более 500 миллионов рублей в год", – сказал вице-мэр.

Территория расположена на севере города вдоль Дмитровского шоссе. Сейчас там находятся автомойки, складские помещения и стоянки. По итогам реализации проекта планируется создать порядка 1,5 тысячи рабочих мест для горожан.

Как рассказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, в рамках развития участка будет построено свыше 81 тысячи квадратных метров недвижимости, половину из которых займут высокотехнологичные производства.

"На месте участка <...> победитель торгов сможет построить технопарк, а также фармацевтическое производство. Кроме того, на участке появятся современные офисы и магазины", – отметил Гаман.

Прием заявок на участие в торгах продлится до 26 января, сами же торги состоятся в феврале. Начальная цена лота установлена на отметке в 9,53 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что на западе столицы в рамках комплексного развития территорий бывших промзон создадут около 16 тысяч новых рабочих мест. Там построят технопарк и пять высокотехнологичных предприятий общей площадью 410 тысяч квадратных метров.



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