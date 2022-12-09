Город выставил на аукцион право на реорганизацию участка бывшей промзоны Красный Строитель

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Заммэра столицы Владимир Ефимов рассказал, что власти города объявили аукцион на право комплексного развития территории бывшей промзоны Красный Строитель. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Речь идет об участке на юге столицы между улицей Газопровод и Проектируемым проездом № 4579. В настоящее время на территории располагаются складские помещения, автомойки и автостоянки.

"Победитель получит право разместить на территории общей площадью около 34 гектаров жилые и общественно-деловые объекты, которые дадут жителям района Чертаново Южное более 4,6 тысячи рабочих мест", – уточнил Ефимов.

Инвесторы могут заявить о своем участии до 19 января следующего года. Сам аукцион пройдет 31 января.

Планируется, что инвестиции, вложенные в реорганизацию данного участка, составят 46 миллиардов рублей. Власти города надеются, что бюджетный эффект, в свою очередь, будет около 1,6 миллиарда рублей в год.

Чтобы принять участие в аукционе, инвесторы должны соответствовать предъявляемым требованиям. Заявку могут подать и собственники, которые не смогли прийти к согласию по поводу дальнейшего развития территории.

Как отметил глава департамента городского имущества Максим Гаман, на этом участке появятся:

более 215 тысяч квадратных метров общественно-деловой застройки;

около 190 тысяч квадратных метров современного жилья;

поликлиника на 320 посещений в смену;

детский сад на 250 воспитанников;

две школы, которые смогут принять в общей сложности 900 учащихся.

Ранее сообщалось, что в районах Очаково-Матвеевское, Кунцево и Можайском появятся около 16 тысяч новых рабочих мест благодаря комплексному развитию территорий бывших промзон. Там построят технопарк и пять высокотехнологичных предприятий общей площадью 410 тысяч квадратных метров.

Позднее стало известно, что город выставил на аукционы права на комплексное развитие еще двух участков бывших промзон Вагоноремонт и Алтуфьевское шоссе. Территории расположены в СВАО и САО Москвы. Общая площадь участков составляет 10 гектаров.



Собянин утвердил решение о комплексном развитии еще трех бывших промзон столицы

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!