Три тысячи рабочих мест создадут в рамках реорганизации участка промзоны Грайвороново

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Заммэра Москвы Владимир Ефимов рассказал, что в Москве создадут еще три тысячи новых рабочих мест благодаря комплексному развитию участка бывшей промзоны Грайвороново. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Участок бывшей промзоны Грайвороново, расположенный вдоль Окской улицы недалеко от Рязанского проспекта, имеет площадь более 22 гектаров", – уточнил он.

Здесь появится квартал, где обустроят:



современное жилье (240 тысяч квадратных метров);

объекты образования (детский сад для 300 воспитанников и школу для 575 учеников);

офисы;

логистический центр (125 тысяч квадратных метров);

предприятия сферы торговли и услуг.

Как отметил Ефимов, после реализации проекта для москвичей станут доступны еще три тысячи новых рабочих мест. Планируется, что инвесторы вложат в комплексное развитие территории 38 миллиардов рублей. Ежегодный бюджетный эффект для города составит свыше 1,1 миллиарда рублей.

Также отмечается, что в новом квартале общественно-деловая, промышленная и социальная застройка будет занимать более 205 тысяч квадратных метров.

С 2020 года власти города успешно реализуют программу реорганизации территорий бывших промзон. В столице планируют создать еще 550 тысяч новых рабочих мест. Комплексное развитие затронет участки бывших промзон:



Южный порт;

Зюзино;

Варшавское шоссе;

Северянин;

Кирпичные улицы;

Западная водонапорная станция.

Ранее сообщалось, что в Москве проведут комплексную реорганизацию участка бывшей промзоны Теплый Стан. В реализацию проекта планируют инвестировать около 17 миллиардов рублей. Благодаря этому в городе появятся более 4,4 тысячи новых рабочих мест.

До этого Ефимов рассказал, что Москва заключила 12-й договор о выделении инвестору земли по ставке за один рубль в год. Компания планирует инвестировать в проект, который реализуется на территории бывшей промышленной зоны Орлово, 1,2 миллиарда рублей. Благодаря этому в городе появятся 300 новых рабочих мест.

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