Москва заключила договор о развитии участка бывшей промзоны Автомоторная

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Власти Москвы заключили договор о комплексном развитии участка бывшей промзоны Автомоторная с инвестором, определенным на аукционе, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он рассказал, что на аукционе победила московская компания "Е-Девелопмент", получив таким образом право провести редевелопмент самого большого участка, входящего в программу комплексного развития бывших промзон и неэффективно используемых территорий.

Площадь участка составляет 77 гектаров. Инвестор вложит в его развитие 200 миллиардов рублей. В результате там появятся высокотехнологичные производства, общественно-деловые и социальные объекты. Москва за счет этого получит порядка 10 тысяч новых рабочих мест.

На территории возле промзоны разместят еще более восьми гектаров парков, скверов и аллей.

По словам главы департамента городского имущества Максима Гамана, девелоперу предстоит построить на участке высокотехнологичные предприятия площадью более 500 тысяч квадратных метров, а также комфортабельное жилье площадью более 1,2 миллиона квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в Москве проведут комплексную реорганизацию участка бывшей промзоны Теплый Стан. В реализацию проекта планируют инвестировать около 17 миллиардов рублей. Благодаря этому в городе появятся более 4,4 тысячи новых рабочих мест.

До этого Ефимов рассказал, что Москва заключила 12-й договор о выделении инвестору земли по ставке за один рубль в год. Компания планирует инвестировать в проект 1,2 миллиарда рублей. Благодаря этому в городе появится 300 новых рабочих мест.

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