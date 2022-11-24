Москва заключила 12-й договор о выделении инвестору земли за рубль в год – Ефимов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москва заключила 12-й договор о выделении инвестору земли по ставке за один рубль в год. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В рамках проекта на территории бывшей промышленной зоны Орлово инвестор ООО "ПК "Элитгрупп инвест" возведет новые корпуса мясоперерабатывающего производства. Компания планирует инвестировать в реализацию проекта 1,2 миллиарда рублей. Благодаря расширению производства в городе появится 300 новых рабочих мест.

"В новом комплексе расположится производство сырокопченых колбас, мясных консервов, паштетов из мяса курицы, индейки, свинины и говядины, а также кормов для животных", – сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее инвестор получил соседний земельный участок площадью 3,17 гектара. В настоящее время там осуществляет деятельность предприятие по производству продуктов питания из мяса общей площадью более 38 тысяч квадратных метров.

Строительство всех корпусов планируют завершить к 2024 году. Объем выпуска всей продукции может составить около 72 тысячи тонн в год.

До этого сообщалось, что на проходной бывшей промзоны "ЗИЛ" в Москве появятся заведения общественного питания и торговые площадки. Площадь объектов составит более 1 150 квадратных метров. Проект застройки уже одобрен.

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