Кафе и магазины появятся вместо проходной бывшего завода "ЗИЛ" в Москве

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На месте бывшей проходной завода "ЗИЛ" появятся кафе и магазины. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Как сообщила председатель организации Анастасия Пятова, реконструкция проходной площадью более 1 150 квадратных метров уже одобрена. Инвестором проекта выступит ООО "Квартал – ЗИЛ".

На территории бывшей промзоны "ЗИЛ" также реализуется проект реновации. Ранее Сергей Собянин сообщил, что общая площадь жилой и нежилой застройки на территории промзоны составит 6,6 миллиона квадратных метров.

Новыми жильцами района станут еще 90 тысяч жителей. На территории бывшей промзоны "ЗИЛ" появятся новые рабочие места.

Помимо этого, на территории возведут пожарное депо с учебным центром. Его площадь составит 2,8 тысячи квадратных метров. На территории депо разместят беговую дорожку и полосу препятствий для тренировок.

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