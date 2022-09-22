На участке бывшей промзоны "ЗИЛ" построят пожарное депо с учебным центром

14:43
Фото: официальный сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
На территории бывшей промзоны ЗИЛ в Москве построят пожарное депо с учебно-тренировочным центром. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе Мосгостройнадзора.
"Выдано разрешение на строительство пожарного депо с учебно-тренировочным комплексом на территории бывшей промзоны ЗИЛ"", – говорится в сообщении ведомства.
Площадь пожарного депо составит 2,8 тысячи квадратных метров. В состав объекта также войдет стоянка на четыре машиноместа, сообщили в Мосгостройнадзоре.
Первый этаж отведут под помещения для дежурной смены, второй – под жилые пространства, центр с тренажерным залом, сауну и комнату психологической разгрузки.
По данным ведомства, недалеко от депо расположится пожарная башня со скалодромом. Также вблизи здания оборудуют полосу препятствий и установят беговую дорожку.
Председатель Мосгостройнадзора Игорь Войстратенко сообщил, что до этого на территории бывшей промзоны сдали в эксплуатацию здание полиции.
Ранее стало известно, что в деревнях Рассудово и Никульское в ТиНАО построят два пожарных депо. Об этом сообщил руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.
Отмечалось, что после сдачи объектов в эксплуатацию их передадут департаменту по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы. В новых зданиях разместятся пожарно-спасательные отряды, обеспечивающие безопасность жителей.
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