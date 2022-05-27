Пожарные депо построят в деревнях Рассудово и Никульское в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В деревнях Рассудово и Никульское в ТиНАО построят два пожарных депо, заявил руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Департамент городского имущества оформил договоры безвозмездного пользования земельными участками с компанией для строительства пожарных депо. Одно будет возведено в деревне Рассудово, другое – в деревне Никульское. Площадь территорий составляет 0,67 и 0,83 гектара соответственно", – сказал он.

Отмечается, что на территории депо в Рассудове построят учебно-тренировочную башню со скалодромом, а также блок для газодымозащитной, дежурной служб и пожарной техники. Кроме того, здесь проведут благоустройство, установят наружное освещение, разобьют газоны, высадят кустарники и деревья, а также оборудуют проезды и автостоянки.

В Никульском, в свою очередь, построят трехэтажное здание, где будут дежурить четыре поста пожарной техники. Также на территории создадут комплекс сооружений очистки хозяйственно-бытовых сточных вод и водозаборный узел.

"После сдачи объектов в эксплуатацию их передадут департаменту по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы. В новых зданиях разместятся пожарно-спасательные отряды, обеспечивающие безопасность жителей", – говорится в сообщении.

Строительство новых пожарных депо позволит минимизировать последствия возможных возгораний, а также сократит время прибытия экстренных служб до места ЧП.

Ранее заммэра Андрей Бочкарев сообщил, что в Москве до 2025 года планируют завершить строительство 11 пожарных депо. Шесть депо расположатся на территории ТиНАО.