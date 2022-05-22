Строительство Внуковского шоссе в ТиНАО завершат летом

09:37
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Строительство Внуковского шоссе в ТиНАО планируется завершить предстоящим летом, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
"Летом мы планируем полностью закончить строительство Внуковского шоссе. Ранее, в конце 2020 года, был частично введен участок от улицы Самуила Маршака до станции Мичуринец, представляющий собой маршрутную полосу для автобусного движения по временной схеме. Общая протяженность трассы составляет 8,7 километра", – сказал он.
По словам руководителя столичного департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, проект предусматривает строительство дороги от уже действующего участка Внуковского шоссе до Боровского шоссе, продление дублера Внуковского шоссе до границ поселка Внуково, создание съездов с Минского шоссе на дублер Боровского шоссе и наоборот – с дублера Боровского шоссе на Минское шоссе. Кроме того, специалисты построят два подземных пешеходных перехода и обустроят прилегающую улично-дорожную сеть.
"Реализация проекта позволит значительно улучшить транспортную инфраструктуру в этом районе и в особенности пассажирское сообщение западной части ТиНАО с другими округами Москвы, так как новая дорога напрямую соединит несколько пригородных железнодорожных станций и населенных пунктов с Солнцевской линией метрополитена", – говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в ТиНАО до конца текущего года планируется построить свыше 30 километров дорог. Одной из ключевых объектов станет трасса Воскресенское – Каракашево – Щербинка протяженностью более 11 километров. Ее первый участок протяженностью 3 километра, соединивший Остафьевское шоссе с Чечерским проездом, был открыт в июне 2021 года.
"На остальных участках готово более 80% асфальтового покрытия, произведена реконструкция плотины на реке Цыганке, смонтирована большая часть инженерных коммуникаций. Общестроительная готовность дороги на сегодняшний день составляет 80%", – уточнил Бочкарев.
Ранее Сергей Собянин сообщил о планах объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую городскую магистраль. По его словам, при бесшовном соединении эти дороги органически создадут новую транспортную артерию, которая свяжет крупнейшие вылетные магистрали города.
В числе преимуществ новой магистрали мэр отметил сокращение времени в пути до аэропортов Шереметьево и Домодедово. Соединить СВХ и ЮВХ планируют до конца 2023 года.
"Это наш город": строительство нового Внуковского шоссе планируют завершить в 2022 году
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