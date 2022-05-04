Дублер Боровского шоссе начали строить в ТиНАО

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Строительство дублера Боровского шоссе стартовало в ТиНАО, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"В настоящий момент ведутся активные работы по подготовке территории. Дорога протяженностью 1,6 километра соединит поселение Внуковское со столичным районом Ново-Переделкино", – заявил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Двухполосная дорога соединит поселение Внуковское с будущим участком трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, которая пройдет через Киевское и Боровское шоссе до магистрали Московский – Рассказовка. Открытие дороги запланировано на 2023 год.

Ранее Сергей Собянин сообщил о планах объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую городскую магистраль. По его словам, при бесшовном соединении эти дороги органически создадут новую транспортную артерию, которая свяжет крупнейшие вылетные магистрали города.

В числе преимуществ новой магистрали мэр отметил сокращение времени в пути до аэропортов Шереметьево и Домодедово. Соединить СВХ и ЮВХ планируют до конца 2023 года.