Бочкарев: началось строительство станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро

10:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Строительство станции "ЗИЛ" будущей Троицкой линии метро началось в Москве. Об этом заявил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, объект возводят недалеко от улицы Лисицкого на территории бывшей промзоны в Даниловской районе столицы. В настоящее время рабочие выносят инженерные сети из зоны строительства.
"Со станции "ЗИЛ" Троицкой ветки можно будет пересесть на одноименную платформу Московского центрального кольца, а в перспективе – на Бирюлевскую линию", – напомнил Бочкарев.
Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов подчеркнул, что станция строится рядом с МЦК, из-за чего специалисты ведут ежедневный геотехнический мониторинг за инфраструктурой железной дороги. Он рассказал, что на текущем этапе строительства задействованы 350 специалистов.
"Ведутся работы по устройству ограждающих конструкций котлована методом "стена в грунте" под путепроводом через Московское центральное кольцо и надземным пешеходным переходом к станции МЦК "ЗИЛ", для этого предусмотрено понижение грунтового массива. Также начаты работы по разработке грунта котлована", – сказал Кравцов.
Он пояснил, что работы проводят в водонасыщенных песках и суглинках, поэтому предусмотрены мероприятия по устройству внутрикотлованного водопонижения.
Ранее Бочкарев рассказал, что в столице до конца 2024 года появятся еще 27 станций метро. По его словам, приоритетным проектом сейчас является Большая кольцевая линия длиной 70 километров. Заммэра отметил, что общая строительная готовность БКЛ превысила 90%. Осталось завершить работы по строительству и реконструкции девяти станций, добавил Бочкарев.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: