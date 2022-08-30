Бочкарев: началось строительство станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Строительство станции "ЗИЛ" будущей Троицкой линии метро началось в Москве. Об этом заявил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, объект возводят недалеко от улицы Лисицкого на территории бывшей промзоны в Даниловской районе столицы. В настоящее время рабочие выносят инженерные сети из зоны строительства.

"Со станции "ЗИЛ" Троицкой ветки можно будет пересесть на одноименную платформу Московского центрального кольца, а в перспективе – на Бирюлевскую линию", – напомнил Бочкарев.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов подчеркнул, что станция строится рядом с МЦК, из-за чего специалисты ведут ежедневный геотехнический мониторинг за инфраструктурой железной дороги. Он рассказал, что на текущем этапе строительства задействованы 350 специалистов.

"Ведутся работы по устройству ограждающих конструкций котлована методом "стена в грунте" под путепроводом через Московское центральное кольцо и надземным пешеходным переходом к станции МЦК "ЗИЛ", для этого предусмотрено понижение грунтового массива. Также начаты работы по разработке грунта котлована", – сказал Кравцов.

Он пояснил, что работы проводят в водонасыщенных песках и суглинках, поэтому предусмотрены мероприятия по устройству внутрикотлованного водопонижения.

Ранее Бочкарев рассказал, что в столице до конца 2024 года появятся еще 27 станций метро. По его словам, приоритетным проектом сейчас является Большая кольцевая линия длиной 70 километров. Заммэра отметил, что общая строительная готовность БКЛ превысила 90%. Осталось завершить работы по строительству и реконструкции девяти станций, добавил Бочкарев.

