Две станции Бирюлевской линии метро оформят в промышленном и мифологическом стиле

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Дизайн станции "Остров мечты" Бирюлевской линии метро выполнят в стиле мифов и образов древнего мира, а в основу концепции станции "Загорье" ляжет промышленная тема. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он отметил, что победителей международного конкурса на разработку облика двух станций Бирюлевской линии метро уже определили.

"Победителем в конкурсе на дизайн станции "Остров мечты" стал проект "ТОТЕМЕНТ/ПЭЙПЕР", а в номинации "Станция "Загорье" победил проект ООО "ЮНК интерьер". Выбор победителей – максимально ответственное решение, поскольку от этого будет зависеть весь процесс реализации", – подчеркнул Кузнецов.

Он обратил внимание на паттерн из двух черно-белых элементов и на яркие колонны необычной формы, которые появятся в платформенном зале на станции "Остров мечты". На будущей станции "Загорье" композиционным центром зала станет элемент с отверстиями, который ассоциируется с листом прокатного металла.

Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев подчеркнул, что метро Москвы является одним из самых красивых в мире.

"Многие станции московской подземки являются памятниками архитектуры и выдающимися инженерными сооружениями. Несмотря на то, что сегодня темп строительства метро значительно вырос, вопросам дизайна и оформления станций уделяется большое внимание – они должны соответствовать высокому уровню, заданному предшественниками", – пояснил Бочкарев.

Он добавил, что практика проведения таких конкурсов зарекомендовала себя с лучшей стороны. По его словам, в будущем состоятся еще такие конкурсы по проектам отдельных станций.

Бирюлевская линия метро пройдет через Даниловский район, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное и Печатники.

Ранее сообщалось, что на участке метро от станции "ЗИЛ" до "Кленового бульвара" сделают три пересадки. Оттуда можно будет пересесть на действующую Замоскворецкую и перспективную Троицкую линии, а также на строящуюся Большую кольцевую линию метро. Бочкарев добавил, что с будущей станции "ЗИЛ" можно будет перейти на одноименную платформу перспективной Троицкой ветки.

