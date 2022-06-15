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Транспорт

09:55

На первом участке Бирюлевской линии метро будет три пересадки на другие линии

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Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

На участке метро от станции "ЗИЛ" до "Кленового бульвара" сделают три пересадки, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Оттуда можно будет пересесть на действующую Замоскворецкую и перспективную Троицкую линии, а также на строящуюся Большую кольцевую линию метро.

По словам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, участок перспективной Бирюлевской линии метро от станции "ЗИЛ" до "Кленового бульвара" обеспечит ее интеграцию в транспортный каркас города. На данный момент участок находится на стадии проектирования.

Бочкарев добавил, что с будущей станции "ЗИЛ" можно будет перейти на одноименную платформу перспективной Троицкой ветки, "Остров мечты" соединят с действующей станцией "Технопарк" Замоскворецкой линии, а на "Кленовом бульваре" появится пересадка на Большое кольцо.

Одновременно готовится проектная документация и проводятся необходимые конкурентные процедуры для выбора подрядчика. Также планируется создать ветку, которая соединит Бирюлевскую линию с Замоскворецкой и обеспечит оборот подвижного состава и его интеграцию в систему подземных магистралей столицы.

Всего на Бирюлевской линии метро протяженностью 21 километр расположится 10 станций.

В апреле Сергей Собянин утвердил проект благоустройства станций Кокошкино и Толстопальцево Киевского направления МЖД – будущего МЦД-4. Там планируется сформировать городскую среду с акцентом на пешеходное и велосипедное движение.

Собянин рассказал, какие названия для 15 новых станций метро выбрали москвичи

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