В Москве приступили к разработке проекта МЦД-5

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве приступили к разработке будущего пятого Московского центрального диаметра. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Мы с коллегами из РЖД <...> приступили к предпроектным проработкам будущего D5. Он будет одним из самых сложных, востребованных и очень нужных для москвичей и жителей Подмосковья. <...> Проект возможного D5 выглядит так: 89 километров, 39 станций, 11 из которых – пересадочные на метро, МЦК и другие диаметры", – приводятся в сообщении слова главы ведомства Максима Ликсутова.

Ожидается, что после запуска МЦД-5 его пассажиропоток будет ежедневного достигать порядка 600 тысяч человек. Это примерно 181 миллион пассажиров в год. Между тем по итогам прошлого года первый и второй диаметры суммарно перевезли только 171 миллион человек.

Как пояснил глава Дептранса, самым сложным в подготовке проекта нового диаметра оказалось соединение Ярославского и Павелецкого направлений МЖД. Тем не менее решение этого вопроса позволит до 30% сократить время в пути для пассажиров указанных железнодорожных направлений.

Уточняется, что концепция МЦД-5 предусматривает строительство обновленной станции Котляково с пересадкой на МЦД-2 и Бирюлевскую линию метро, а также станций Рижская, Комсомольская, Павелецкая и Китай-Город. На остальных станциях будут проведены работы по реконструкции и благоустройству.

Ранее Ликсутов сообщил, что сеть наземного метро Москвы увеличится на 78 станций после запуска МЦД-3 и МЦД-4. По его словам, большинство станций заработают в составе диаметров в период с конца 2023 года по начало 2024 года. В настоящее время специалисты обновляют старые станции и строят новые.

