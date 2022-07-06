Расписание поездов изменится на МЦД-2 в ночное время 11 и 12 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Расписание поездов изменится на МЦД-2 с 21:30 11 июля до 06:30 12 июля и с 21:30 12 июля до 06:30 13 июля, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.
Так, на Курском направлении будут увеличены интервалы и сокращено время работы – последний поезд из столицы отправится в 23:24. Некоторые составы проследуют от Царицына и Курского вокзала. Также на Рижском направлении поезда от Нахабина будут следовать до Курского вокзала.
"Это необходимо для проведения работ по модернизации инфраструктуры на МЦД-2. Работы пройдут преимущественно ночью – во время наименьшего пассажиропотока", – пояснили в Дептрансе.
Ранее сообщалось, что расписание некоторых электричек Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится в июле. Изменения внесут из-за строительных работ на станции Тимирязевская и модернизации объектов энергообеспечения на участке Каналстрой – Вербилки. На Тимирязевской рабочие приступили к отделочным работам, монтажу эскалаторов и лифтов.
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