Расписание ряда электричек Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится в июле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Расписание некоторых электричек Савеловского и Белорусского направлений Московской железной дороги изменится в июле. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

Изменения внесут из-за строительных работ на станции Тимирязевская и модернизации объектов энергообеспечения на участке Каналстрой – Вербилки. На Тимирязевской рабочие приступили к отделочным работам, монтажу эскалаторов и лифтов.

"Для проведения работ назначены ночные технологические "окна" на участке Бескудниково – Москва-Бутырская, что отразится на расписании некоторых поездов, в том числе МЦД-1 и аэроэкспрессов", – говорится в сообщении.

С 4 по 29 июля на участке Каналстрой – Вербилки пройдут работы по модернизации объектов энергообеспечения. Из-за этого с 10:30 до 14:30 были назначены технологические "окна".

В связи с этим ряд поездов проследуют по укороченным маршрутам, ряд выведут из расписания. Пассажиров призвали заранее ознакомиться с графиком электричек.

Ранее сообщалось, что новые поезда "Иволга 3.0" прошли сертификацию и будут курсировать на МЦД-3 и МЦД-4. В Дептрансе отметили, что в новых составах сиденья имеют подлокотники и USB-зарядки, есть зарядки для электросамокатов, а в велокреплениях можно провозить велосипеды с широкими дисками. Отмечается, что новый поезд создан из отечественных комплектующих.

