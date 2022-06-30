Расписание ряда электричек Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится в июле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Расписание некоторых электричек Савеловского и Белорусского направлений Московской железной дороги изменится в июле. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.
Изменения внесут из-за строительных работ на станции Тимирязевская и модернизации объектов энергообеспечения на участке Каналстрой – Вербилки. На Тимирязевской рабочие приступили к отделочным работам, монтажу эскалаторов и лифтов.
"Для проведения работ назначены ночные технологические "окна" на участке Бескудниково – Москва-Бутырская, что отразится на расписании некоторых поездов, в том числе МЦД-1 и аэроэкспрессов", – говорится в сообщении.
С 4 по 29 июля на участке Каналстрой – Вербилки пройдут работы по модернизации объектов энергообеспечения. Из-за этого с 10:30 до 14:30 были назначены технологические "окна".
В связи с этим ряд поездов проследуют по укороченным маршрутам, ряд выведут из расписания. Пассажиров призвали заранее ознакомиться с графиком электричек.
Ранее сообщалось, что новые поезда "Иволга 3.0" прошли сертификацию и будут курсировать на МЦД-3 и МЦД-4. В Дептрансе отметили, что в новых составах сиденья имеют подлокотники и USB-зарядки, есть зарядки для электросамокатов, а в велокреплениях можно провозить велосипеды с широкими дисками. Отмечается, что новый поезд создан из отечественных комплектующих.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: