Новые "Иволги 3.0" запустят на МЦД-3 и МЦД-4

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Новые поезда "Иволга 3.0" прошли сертификацию и будут курсировать на МЦД-3 и МЦД-4, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.



"С осени прошлого года состав проходил обкатку без пассажиров и дорабатывался. Теперь сертификат соответствия требованиям к безопасности пассажирских перевозок получен, и поезда этой модели Тверской вагоностроительный завод может выпускать серийно", – говорится в сообщении.

В Дептрансе отметили, что в новых составах сиденья имеют подлокотники и USB-зарядки, есть зарядки для электросамокатов, а в велокреплениях можно провозить велосипеды с широкими дисками.

"Сохранены и все комфортные сервисы предыдущей "Иволги": в поездах не будет тамбуров, двери останутся такими же широкими, в салоне – достаточно места, чтобы поставить коляску и проехать маломобильному человеку, есть и места для инвалидных кресел", – говорится в сообщении.

Отмечается, что новый поезд создан из отечественных комплектующих.

Ранее руководитель Дептранса Максим Ликсутов заявил, что городские власти обсуждают с РЖД возможность запуска двухэтажных поездов на Московском центральном кольце (МЦК).

Ликсутов отметил, что производители получат новые заказы, а участники рынка будут стремиться к организации дополнительного производства. К положительным эффектам глава Дептранса также отнес появление новых рабочих мест и улучшение качества оборудования и импортозамещения, а также развитие промышленного потенциала с учетом наложенных на Россию санкций.

