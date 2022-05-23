Пассажиропоток будущей станции "ЗИЛ" в час пик сможет достигать 40 тыс человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Пассажиропоток станции "ЗИЛ" перспективной Бирюлевской линии метро в час пик сможет достигать 40 тысяч человек, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Станция расположится вдоль проспекта Лихачева, с выходом к парку "Тюфелева роща". Станция будет связана пересадками с действующей платформой МЦК "ЗИЛ", а также одноименной станцией создаваемой Троицкой линии метро", – приводятся слова Бочкарева в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
По его словам, две другие станции первого участка Бирюлевской линии также будут пересадочными. Пассажиропоток на станции "Остров мечты" может достигать в час пик 29 тысяч человек, а на станции "Кленовый бульвар" – около 25 тысяч человек.
В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что облик станции "Кленовый бульвар" был определен на открытом архитектурном конкурсе, проводимом при поддержке правительства Москвы. В настоящее время проходит аналогичный конкурс на разработку дизайна станции "Остров мечты".
Ранее Бочкарев рассказал, что длина перспективной Бирюлевской линии метро составит 21 километр, на ней разместятся 10 станций. Он уточнил, что на будущей линии появятся станции с рабочими названиями "ЗИЛ", "Остров мечты", "Кленовый бульвар", "Батюнино", "Москворечье", "Кавказский бульвар", "Хлебная", "Липецкая", "Загорье" и "Бирюлево".
Бочкарев подчеркнул, что ориентировочно завершить строительство Бирюлевской линии планируется до конца 2026 года.
"Это наш город": Бирюлевскую линию метро планируют запустить в 2026 году
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