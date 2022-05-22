Началось строительство пересадочного узла на станции БКЛ "Кленовый бульвар"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На станции Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро "Кленовый бульвар" началось строительство пересадочного узла на Бирюлевскую линию, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"На станции "Кленовый бульвар" восточного участка БКЛ приступают к строительству пересадочного узла, который свяжет ее с будущей одноименной станцией Бирюлевской ветки. Объект будет располагаться на пересечении Кленового бульвара и ул. Коломенская", – сказал он.

Бочкарев пояснил, что в состав пересадочного узла войдет блок помещений с эскалаторами на четыре ленты, по которым пассажиры смогут перейти от кассового зала станции Бирюлевской линии на станцию БКЛ. Кроме того, для пассажиров с ограниченными возможностями будет установлен лифт.

Как отметил глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, срок строительства пересадочного узла составит восемь месяцев. По его словам, качество строительных работ находится под пристальным контролем ведомства.

"Проектом предусматриваются все необходимые мероприятия по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности и сохранению окружающей среды. В том числе сохранятся деревья, произрастающие на участке, а после окончания строительства будет проведено восстановление газона и благоустройство территории", – уточнил он.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что Большая кольцевая линия метро сомкнется в конце 2022 – начале 2023 года. Он напомнил, что в декабре прошлого года одномоментно были запущены 10 станций БКЛ. В первые месяцы ими пользовались ежедневно 570 тысяч человек.