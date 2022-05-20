Станция "Тюленевская" Троицкой линии метро построена почти наполовину

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Монолитные работы на строящейся станции "Тюленевская" Троицкой линии метро выполнены на 80%, основные конструкции тоже почти готовы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что в июне планируется начать отделку внутренних помещений станции, а с сентября – монтаж инженерных систем.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов добавил, что длина участка Троицкой линии от пересадки на Большую кольцевую линию до Коммунарки со станциями "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Тюленевская", "Тютчевская" и "Мамыри" составляет 13 километров. Общая готовность оценивается почти в 60%.

Ранее сообщалось, что проходка тоннелей Солнцевской линии метро между строящимися станциями "Пыхтино" и "Внуково" выполнена на 52%. Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что на обеих станциях продолжают вестись монолитные работы. Общая строительная готовность участка составляет 43%.

До этого Сергей Собянин подписал постановление, которым утвердил проект планировки территории в районе транспортно-пересадочного узла "Царицыно". Работы в рамках него планируется завершить до конца 2025 года.

