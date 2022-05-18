Проходка тоннелей между строящимися станциями "Пыхтино" и "Внуково" выполнена наполовину

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проходка тоннелей Солнцевской линии метро между строящимися станциями "Пыхтино" и "Внуково" выполнена на 52%. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Шестиметровый тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) "Роза" прошел более 900 метров левого перегонного тоннеля, по соседству ведет проходку шестиметровая "Наталья", она прошла порядка 170 метров", – сообщил Бочкарев.

Он отметил, что на обеих станциях продолжают вестись монолитные работы. Общая строительная готовность участка составляет 43%.

"На станции "Пыхтино" ведется отделка служебных помещений, а на станции "Внуково" завершается разработка грунта и работы по креплению котлована", – добавил заммэра.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал о строительстве метромоста через реку Ликова, который возводится между станциями. Конструкция уже готова на три четверти.

"В настоящее время смонтировано 15% металлических элементов накрытия моста, также выполнена укладка щебня для устройства верхнего строения пути, в ближайшее время начнут укладывать шпалы, а затем – рельсы", – пояснил Кравцов.

Он отметил, что данный метромост станет двенадцатым в столице. По протяженности он окажется вторым после Лужнецкого метромоста через Москву-реку.

Ранее Бочкарев сообщил, что возведение основных конструкций на станции "Пыхтино" нового участка Солнцевской линии столичного метро завершено на 75%. В настоящий момент строители уже ведут отделочные работы.

