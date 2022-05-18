Монолитные работы на станции метро "Пыхтино" завершены на 75% – Бочкарев

10:53
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Возведение основных конструкций станции "Пыхтино" нового участка Солнцевской линии столичного метро завершено на 75%. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
"На новом участке Солнцевской линии метро до аэропорта Внуково ведутся активные работы по строительству двух станций. На 75% готовы основные конструкции станции "Пыхтино", ведутся отделочные работы", – отметил заммэра Андрей Бочкарев.
При этом монолитные работы на станции "Внуково" завершены практически на треть. Кроме того, на станции на завершающей стадии находятся земляные работы, в настоящее время осуществляется отделка.
"Тоннели от действующей станции "Рассказовка" до "Пыхтина" полностью пройдены, в настоящее время близится к завершению сооружение левого переходного тоннеля от "Пыхтина" до "Внукова", – заявил Бочкарев.
Ранее монолитные работы стартовали на строящейся станции "Вавиловская" центрального участка Троицкой линии метро. Там также появятся еще три станции – "Академическая", "Крымская" и "ЗИЛ". На них в настоящий момент ведутся подготовительные работы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: