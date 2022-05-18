Монолитные работы на станции метро "Пыхтино" завершены на 75% – Бочкарев

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Возведение основных конструкций станции "Пыхтино" нового участка Солнцевской линии столичного метро завершено на 75%. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"На новом участке Солнцевской линии метро до аэропорта Внуково ведутся активные работы по строительству двух станций. На 75% готовы основные конструкции станции "Пыхтино", ведутся отделочные работы", – отметил заммэра Андрей Бочкарев.

При этом монолитные работы на станции "Внуково" завершены практически на треть. Кроме того, на станции на завершающей стадии находятся земляные работы, в настоящее время осуществляется отделка.

"Тоннели от действующей станции "Рассказовка" до "Пыхтина" полностью пройдены, в настоящее время близится к завершению сооружение левого переходного тоннеля от "Пыхтина" до "Внукова", – заявил Бочкарев.

Ранее монолитные работы стартовали на строящейся станции "Вавиловская" центрального участка Троицкой линии метро. Там также появятся еще три станции – "Академическая", "Крымская" и "ЗИЛ". На них в настоящий момент ведутся подготовительные работы.