Ликсутов рассказал о начале реконструкции станции МЦД Беговая

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
На станции Беговая МЦД-1 начались работы по реконструкции. Об этом Москве 24 рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Коллеги из РЖД уже начали подготовительные работы: выносят коммуникации, освобождают территорию и готовят ее для строительства фундаментов новых платформ и переукладки путей. Здесь построят фактически новый ТПУ для двух диаметров", – сказал он, напомнив, что в будущем Беговая станет станцией и для МЦД-4.
По словам вице-мэра, там появятся три платформы с навесами от дождя и снега, лавочками и понятной навигацией. Площадь пассажирского вестибюля составит 4 тысячи квадратных метров. В нем предусмотрят лифты, эскалаторы, туалет. Одна из касс для удобства маломобильных граждан будет заниженной. Из вестибюля станции можно будет сразу попасть в метро, а между станциями разных диаметров организуют кроссплатформенную пересадку.
"Всего же таких ТПУ, которые объединят D1 и D4, будет 4, кроме Беговой, пересесть с первого на четвертый диаметр пассажиры смогут на Тестовской, Белорусской и Савеловской", – добавил Ликсутов.
Глава Дептранса также отметил, что сейчас идет подготовка к запуску третьего и четвертого диаметров. Для этого реконструируется участок путей между Беговой и Савеловской, без которого движение по МЦД-4 невозможно.
"Станция Беговая D1 станет частью крупного ТПУ, связывающего D1, D4 и Таганско-Краснопресненскую линию метро, поэтому ей нужна глобальная реконструкция. <...> Ожидаем, что после запуска нового диаметра (МЦД-4. – Прим. ред.) пассажиропоток нового пригородного вокзала вырастет в 2 раза – до 38 тысяч человек в сутки", – заключил он.
Ранее стало известно, что новая станция будущего МЦД-4 Ольгино в Балашихе откроется уже в июне. Пассажиры смогут пользоваться временной инфраструктурой, в частности двумя пассажирскими платформами, пешеходным мостом и двумя вестибюлями с кассами и турникетами.
Пассажиры воспользовались функцией по онлайн-отслеживанию поездов МЦД около 145 тыс раз
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