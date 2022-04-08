Собянин рассказал о реконструкции путей между станциями Курская и Площадь трех вокзалов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Реконструкция участка железнодорожных путей между станциями Курска и Площадь трех вокзалов идет по плану. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Железнодорожники уложили четвертый главный путь, построили одну из двух платформ на станции Площадь трех вокзалов. Для первого главного пути смонтирована эстакада. Продолжается монтаж эстакады для второго и третьего главных путей", – написал мэр.

По его словам, на всем участке, установят шумозащитные экраны: это позволит снизить уровень шума, а пассажиры смогут наблюдать пейзажи за окном. Градоначальник напомнил, что все работы идут без остановки движения поездов.

Раннее заммэра Андрей Бочкарев рассказал, что работы по реконструкции железнодорожной станции Площадь трех вокзалов завершены более чем наполовину. Он напомнил, что она станет важным транспортным узлом, который объединит МЦД-2 и МЦД-4.

Изначально станция носила название Каланчевская, однако в октябре прошлого года в ходе голосования на "Активном гражданине" москвичи решили назвать ее Площадь трех вокзалов.

