Бочкарев: монтаж инженерных систем на станции "Текстильщики" БКЛ метро завершен наполовину

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты на 50% выполнили монтаж внутренних инженерных систем на станции "Текстильщики" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в настоящее время продолжается монтаж трубопроводов и воздухоотводов, также возводятся вентиляционные установки и трансформаторы, монтируются эскалаторы и лифты.

"Основной конструктив станции выполнен на 90%, а ее общестроительная готовность оценивается в 80%", – приводит слова Бочкарева пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.

Заммэра также рассказал, что технической особенностью станции является система с тепловым насосом, которая станет основным источником тепла для отопления и источником холода для кондиционирования. По словам Бочкарева, такое решение в истории столичного метро используется впервые. На станции тепловой насос будет работать за счет воздуха, поступающего из тоннеля.

"В данном случае мы не используем городскую коммунальную инфраструктуру. Приступить к монтажу и установке теплового насоса планируется уже в мае", – добавил заместитель.

В свою очередь, гендиректор ООО "МИП-Строй № 1" Константин Маслаков уточнил, что данная система является энергоэффективной. По его словам, система разместится в блоке технических помещений и будет функционировать в зимнем и летнем режимах. В зимнем режиме она обеспечит отопление, а также охлаждение помещений с повышенным тепловыделением.

Ранее Бочкарев рассказывал, что специалисты почти на четверть выполнили архитектурную отделку станции "Текстильщики" Большой кольцевой линии метро.

До этого Сергей Собянин утвердил планы развития транспортной системы города на текущий год. Одним из главных планов является завершение строительства БКЛ. В 2023 году она уже должна быть полностью открыта для пассажиров.

Также намечены строительство трех новых и реконструкция семи существующих железнодорожных станций. В их числе – станции Тимирязевская и Окружная МЦД-1, Печатники и Марьина Роща МЦД-2, а также Толстопальцево, Мещерская, Переделкино, Лесной Городок, Очаково и Минская будущего четвертого диаметра.