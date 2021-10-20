Станцию МЦД у Комсомольской площади назовут Площадь трех вокзалов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На портале "Активный гражданин" подвели итоги голосования за название для новой станции МЦД рядом с Ленинградским, Казанским и Ярославским вокзалами. Теперь она будет называться Площадь трех вокзалов, написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Сергей Собянин.

"Площадь трех вокзалов войдет в большой пересадочный узел. Уже работает платформа D2, в 2023 году будет готова платформа D4. У пассажиров появится масса пересадок между диаметрами, метро и наземным транспортом", – написал мэр.

Ранее Сергей Собянин утвердил проект комплексного благоустройства территории площадью 111,9 гектара у станций Депо и Люблино второго маршрута Московских центральных диаметров.