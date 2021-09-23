Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

11:06

Станцию Апрелевка на будущем МЦД-4 открыли после реконструкции

транспорт город

Фото: пресс-служба МЦД

На станции Апрелевка Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) и будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) заработал пригородный вокзал. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Ранее на месте одноименного пригородного вокзала была старая железнодорожная остановка. Теперь там обустроены три платформы с навесами на всю длину, пассажирский терминал, переход с лифтами и эскалаторами, а также перехватывающая парковка.

В Дептрансе уточнили, что уже сейчас станцией ежедневно пользуются около 3 тысяч человек. Планируется, что к 2025 году поток вырастет до 7,5 тысячи. А к 2030-му и вовсе перешагнет отметку 11 тысяч пассажиров.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов уточнил, что Апрелевка является шестой станцией на Киевском направлении Московской железной дороги с 2020 года, построенной по стандартам московского транспорта.

Он добавил, что до конца года на этом направлении планируют открыть еще пять станций: Кокошкино, Толстопальцево, Матвеевскую, а также Аминьевскую и Минскую. Вместе они образуют транспортные хабы с пересадкой на метро и наземные маршруты и станут часть будущего МЦД-4.

"Чтобы запустить новый сквозной маршрут, проводятся гигантские по объему работы, включая обновление пассажирской инфраструктуры, развитие старых и строительство новых железнодорожных участков", – подчеркнул Ликсутов.

Ранее в Москве началось строительство двух станций будущего МЦД-4. На соединительной ветке между Киевским и Белорусским направлениями МЖД появятся станции Кутузовская, Поклонная и Тестовская (Камушки).

Станцию Апрелевка на будущем МЦД-4 открыли после реконструкции

6 станций будущего МЦД-4 откроются в Москве до конца года

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать