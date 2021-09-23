Станцию Апрелевка на будущем МЦД-4 открыли после реконструкции

Фото: пресс-служба МЦД
На станции Апрелевка Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) и будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) заработал пригородный вокзал. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.
Ранее на месте одноименного пригородного вокзала была старая железнодорожная остановка. Теперь там обустроены три платформы с навесами на всю длину, пассажирский терминал, переход с лифтами и эскалаторами, а также перехватывающая парковка.
В Дептрансе уточнили, что уже сейчас станцией ежедневно пользуются около 3 тысяч человек. Планируется, что к 2025 году поток вырастет до 7,5 тысячи. А к 2030-му и вовсе перешагнет отметку 11 тысяч пассажиров.
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов уточнил, что Апрелевка является шестой станцией на Киевском направлении Московской железной дороги с 2020 года, построенной по стандартам московского транспорта.
Он добавил, что до конца года на этом направлении планируют открыть еще пять станций: Кокошкино, Толстопальцево, Матвеевскую, а также Аминьевскую и Минскую. Вместе они образуют транспортные хабы с пересадкой на метро и наземные маршруты и станут часть будущего МЦД-4.
"Чтобы запустить новый сквозной маршрут, проводятся гигантские по объему работы, включая обновление пассажирской инфраструктуры, развитие старых и строительство новых железнодорожных участков", – подчеркнул Ликсутов.
Ранее в Москве началось строительство двух станций будущего МЦД-4. На соединительной ветке между Киевским и Белорусским направлениями МЖД появятся станции Кутузовская, Поклонная и Тестовская (Камушки).
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