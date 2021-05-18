Утвержден проект благоустройства у станции Поклонная будущего МЦД-4

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территории у станции Поклонная Киевского направления Московской железной дороги, которая станет частью МЦД-4. Об этом рассказал портал мэра и правительства Москвы.

"Благоустройство территории вокруг Поклонной предусматривает создание качественной городской среды с акцентом на пешеходное и велосипедное движение, а также организацию движения наземного общественного транспорта", – говорится в сообщении.

В рамках проекта планируется строительство пешеходного перехода через железнодорожные пути и проспект Генерала Дорохова, который будет интегрирован в станцию. Также появится мост через реку Сетунь, ведущий ко 2-му Мосфильмовскому переулку, где обустроят стоянки для такси, парковки и остановки общественного транспорта.

Строительство станции Поклонная планируется завершить в 2022 году. Предполагается, что это улучшит транспортную доступность микрорайона Сетунь. Пассажиры смогут делать пересадку на метро и МЦК на станциях "Парк Победы" и "Кутузовская".

Ранее мэр Москвы утвердил проект благоустройства территории у станции Мещерская Киевского направления МЖД. Там появятся два новых пешеходных перехода через железнодорожные пути, а также будет построен путепровод для автомобилей. Поблизости установят пункты велопроката, выделят места под парковки и стоянку такси. Реконструкцию самой станции планируется завершить в 2021 году.

