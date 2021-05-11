Собянин утвердил проект благоустройства станции Мещерская будущего МЦД-4

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территории у станции Мещерская Киевского направления МЖД. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства Москва по итогам заседания президиума правительства.

Как отмечается, реконструкцию станции Мещерская планируют завершить в текущем году.

"В результате на Киевском направлении МЖД появится еще один современный городской вокзал с двумя пассажирскими платформами, подземным кассовым вестибюлем, турникетной зоной, лифтами и эскалаторами для выхода к поездам", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что специалисты благоустроят прилегающую к станции территорию и участок Киевского направления МЖД между МКАД и Очаковским путепроводом.

Также будет реконструирован пешеходный переход через пути. Его совместят с кассовым вестибюлем станции и с выходами к проектируемому проезду № 68 и улицами Домостроительной и Матросова.

Старый автомобильный тоннель в створе Новомещерского проезда планируют переустроить в пешеходный.

"А для движения автомобилей параллельно будет построен новый путепровод тоннельного типа", – говорится в сообщении.

Кроме того, еще два новых пешеходных перехода через железнодорожные пути появятся в районе Верхнего Терешковского ручья и внутри МКАД – в створе Очаковского путепровода. В порядок приведут и прилегающую к станции улично-дорожную сеть.

"Рядом со станцией Мещерская проект планировки предусматривает создание станций велопроката и парковок велосипедов, такси и личного автотранспорта", – отметили в пресс-службе.

Также там установят навесы, защищающие пассажиров от дождя и снега.

В декабре прошлого года Сергей Собянин и зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин открыли после реконструкции станцию Крекшино будущего МЦД-4 на Киевском направлении МЖД. Платформа адаптирована для маломобильных пассажиров и позволяет с комфортом доехать до центра города. Станция Крекшино находится в одноименной деревне между станциями Санино и Победа Киевского направления МЖД.

Общая длина четвертого маршрута МЦД составит 86 километров. На нем будет 39 остановок. Конечными станциями станут Апрелевка Киевского направления МЖД и Железнодорожный Горьковского направления. Современные комфортные поезда будут следовать с интервалами до пяти-шести минут в часы пик и без дневных перерывов.

Благодаря открытию МЦД-4 улучшится транспортная доступность в 23 районах столицы, где проживают более 2,5 миллиона человек. Жители Апрелевки, Реутова, Балашихи, Железнодорожного и других населенных пунктов смогут быстрее добираться до Москвы.

