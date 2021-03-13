Станцию Минская МЦД-4 планируют открыть до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Станцию Минская будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) планируют открыть к декабрю 2021 года. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 1" заместитель начальника Московской железной дороги по строительству Павел Петровичев.
"К декабрю этого года у нас запланирован запуск данного остановочного пункта с новой островной платформой, с уже построенной инфраструктурой. Отсюда будет осуществляться переход через новое комфортное здание по принципу "сухие ноги" к одноименной станции метро "Минская", – рассказал Петровичев.
Ранее сообщалось, что станция Внуково будущего МЦД-4 готова более чем на 80%. На новой платформе уже появился навес, который защитит пассажиров от снега и дождя, а также лифты и эскалаторы.
Ожидается, что в этом году на будущем диаметре заработают, помимо станций Внуково и Минская, Кокошкино, Мещерская, Толстопальцево, Матвеевская и Аминьевская.
В декабре прошлого года Сергей Собянин и зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин открыли после реконструкции станцию Крекшино будущего МЦД-4 на Киевском направлении МЖД. Платформа адаптирована для маломобильных пассажиров и позволяет с комфортом доехать до центра города. Станция Крекшино находится в одноименной деревне между станциями Санино и Победа Киевского направления МЖД.
Общая длина четвертого маршрута МЦД составит 86 километров. На нем будет 39 остановок. Конечными станциями станут Апрелевка Киевского направления МЖД и Железнодорожный Горьковского направления. Современные комфортные поезда будут следовать с интервалами до пяти-шести минут в часы пик и без дневных перерывов.
Благодаря открытию МЦД-4 улучшится транспортная доступность в 23 районах столицы, где проживают более 2,5 миллиона человек. Жители Апрелевки, Реутова, Балашихи, Железнодорожного и других населенных пунктов смогут быстрее добираться до Москвы.
"Москва сегодня": Собянин рассказал о реконструкции станции Внуково будущего МЦД-4
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