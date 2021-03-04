Станция Внуково МЦД-4 готова более чем на 80%

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Станция Внуково будущего МЦД-4 готова более чем на 80%, сообщает пресс-служба департамента транспорта в своем телеграм-канале. На новой платформе уже появился навес, который защитит от снега и дождя.

"Коллеги из РЖД ведут отделочные работы в надземном переходе и вестибюлях. Там уже есть лифты и эскалаторы", – добавили в ведомстве.

Там подчеркнули, что новая станция Московского центрального диаметра уже скоро откроется. Пока пассажиры пересекают железную дорогу по наземному настилу.

Ожидается, что после запуска D4 интервал движения поездов сократится, а количество путей увеличится до четырех.

"Крытый надземный переход позволит безопасно пересекать пути и выходить на платформы. Им будет удобно пользоваться всем – мамам с колясками, пожилым людям и маломобильным пассажирам", – рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В этом году на будущем диаметре заработают семь станций: после реконструкции – Кокошкино, Внуково, Мещерская и Толстопальцево, а также новые – Матвеевская, Аминьевская и Минская.

В декабре прошлого года Сергей Собянин и зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин открыли после реконструкции станцию Крекшино будущего МЦД-4 на Киевском направлении МЖД. Платформа адаптирована для маломобильных пассажиров и позволяет с комфортом доехать до центра города. Станция Крекшино находится в одноименной деревне между станциями Санино и Победа Киевского направления МЖД.

Общая длина четвертого маршрута МЦД составит 86 километров. На нем будет 39 остановок. Конечными станциями станут Апрелевка Киевского направления МЖД и Железнодорожный Горьковского направления. Современные комфортные поезда будут следовать с интервалами до пяти-шести минут в часы пик и без дневных перерывов.

Благодаря открытию МЦД-4 улучшится транспортная доступность в 23 районах столицы, где проживают более 2,5 миллиона человек. Жители Апрелевки, Реутова, Балашихи, Железнодорожного и других населенных пунктов смогут быстрее добираться до Москвы.

