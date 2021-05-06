Станцию Аминьевская МЦД-4 откроют в этом году

Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Владимир Новиков
На участке Киевского направления будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) появятся станция Аминьевская и транспортно-пересадочный узел с многофункциональным центром. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
"Проект предусматривает строительство новой станции Аминьевская, которая улучшит транспортную доступность районов Раменки и Очаково-Матвеевское и создаст альтернативные маршруты для горожан. Кроме того, будет возведен транспортно-пересадочный узел, соединяющий станцию МЦД-4 Аминьевская с перспективной одноименной станцией метро по принципу "сухие ноги", – поделилась председатель столичного комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.
Уточняется, что переходы между остановками, станцией метро "Аминьевская" и остановками наземного транспорта оборудуют навесами. На территории возле станции оборудуют велосипедные и пешеходные дорожки, велопарковки и пункты велопроката.
Также на западе города планируется строительство новых улиц. На них появятся пешеходные переходы, тротуары, остановки общественного транспорта.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев добавил, что до конца 2021 года на МЦД-4 построят и реконструируют семь остановочных пунктов.
"Сейчас на МЦД-4 ведется строительство двух новых станций – Минской и Аминьевской, мы планируем открыть их в этом году. Реконструкцию пяти остановочных пунктов – Кокошкина, Мещерской, Толстопальцева, Матвеевской и Апрелевки – также завершим до конца года", – заключил Бочкарев.
Ранее сообщалось, что за неделю ежедневный пассажиропоток на реконструированной станции Внуково будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД) увеличился на 10%.
Собянин рассказал о развитии подземного и наземного метро Москвы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: