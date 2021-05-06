Станцию Аминьевская МЦД-4 откроют в этом году

Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Владимир Новиков

На участке Киевского направления будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) появятся станция Аминьевская и транспортно-пересадочный узел с многофункциональным центром. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Проект предусматривает строительство новой станции Аминьевская, которая улучшит транспортную доступность районов Раменки и Очаково-Матвеевское и создаст альтернативные маршруты для горожан. Кроме того, будет возведен транспортно-пересадочный узел, соединяющий станцию МЦД-4 Аминьевская с перспективной одноименной станцией метро по принципу "сухие ноги", – поделилась председатель столичного комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.

Уточняется, что переходы между остановками, станцией метро "Аминьевская" и остановками наземного транспорта оборудуют навесами. На территории возле станции оборудуют велосипедные и пешеходные дорожки, велопарковки и пункты велопроката.

Также на западе города планируется строительство новых улиц. На них появятся пешеходные переходы, тротуары, остановки общественного транспорта.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев добавил, что до конца 2021 года на МЦД-4 построят и реконструируют семь остановочных пунктов.

"Сейчас на МЦД-4 ведется строительство двух новых станций – Минской и Аминьевской, мы планируем открыть их в этом году. Реконструкцию пяти остановочных пунктов – Кокошкина, Мещерской, Толстопальцева, Матвеевской и Апрелевки – также завершим до конца года", – заключил Бочкарев.

Ранее сообщалось, что за неделю ежедневный пассажиропоток на реконструированной станции Внуково будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД) увеличился на 10%.

