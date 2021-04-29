Новая платформа на станции Апрелевка будущего МЦД-4 заработает 1 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На киевском направлении будущего МЦД-4 начнет работать новая платформа на станции Апрелевка. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

"С 1 мая на станции Апрелевка Киевского направления МЖД поезда, следующие из Москвы в сторону области, будут осуществлять посадку-высадку пассажиров на новой модернизированной островной платформе № 2", – рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что Апрелевка станет одним из конечных пунктов МЦД-4 Апрелевка – Железнодорожная, соединяющим Киевское и Горьковское направления МЖД.

В прошлом году на станции Апрелевка открыли платформу № 3, на которой осуществляется посадка-высадка пассажиров. Теперь такая же платформа будет принимать поезда в сторону области.

Обе платформы оснащены навесами, защищающими пассажиров от осадков и солнца. Также там установлены урны и удобная навигация.

На данный момент проводятся работы по специальной технологии без остановки движения поездов. А для того, чтобы пассажиры беспрепятственно пользовались железной дорогой, установлены временны деревянные платформы.

Для удобства также будет установлен мост-конкорс с вестибюлем общей площадью 2,5 тысячи квадратных метров. Его оборудуют 10 эскалаторами и несколькими лифтами, залом ожидания, кассами, турникетами и санитарными комнатами.

Мост-конкорс также будет использоваться как транзитный переход через железную дорогу, соединяя собой улицу Первомайскую и улицу Августовскую. Полную реконструкцию планируется завершить к концу 2021 года.

Ранее стало известно, что четвертый московский центральный диаметр (МЦД-4) будет проходить через несколько железнодорожных направлений.

Общая длина четвертого маршрута МЦД составит 86 километров. На нем будет 39 остановок. Конечными станциями станут Апрелевка Киевского направления МЖД и Железнодорожный Горьковского направления.