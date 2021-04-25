МЦД-4 соединит практически все вокзалы Москвы – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Четвертый московский центральный диаметр (МЦД-4) будет проходить через несколько железнодорожных направлений. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил Сергей Собянин.

Мэр назвал данный проект уникальным для столицы.

"Он соединяет все вокзалы города. МЦД-4 c Киевского направления идет по Белорусской ветке и уходит потом на Горьковское направление", – сказал градоначальник.

Уточняется, что в Москве вопросу развития железнодорожного транспорта уделяется особое внимание. В частности, в городе следят за состоянием вокзалов и обновляют подвижной состав железнодорожного сообщения.

Собянин подчеркнул значимость единой тарифной системы, по которой москвичи могут передвигаться по городу по одному билету.

"Сегодня для нас проекты, связанные с развитием железнодорожного транспорта, в таком же приоритете, как метро. По сути дела, это наземное метро, оно вообще ничем не должно отличаться от метрополитена. Сам подвижной состав, если посмотреть на МЦД-1, мы практически полностью заменили, он новый. По своему качеству он не уступает метрополитену. И вся тарифная система – когда ты заходишь уже в МЦД, ты дальше передвигаешься по городу по единому билету, не оплачивая отдельно каждую поездку", – поделился мэр.



Общая длина четвертого маршрута МЦД составит 86 километров. На нем будет 39 остановок. Конечными станциями станут Апрелевка Киевского направления МЖД и Железнодорожный Горьковского направления. Современные комфортные поезда будут следовать с интервалами до пяти-шести минут в часы пик и без дневных перерывов.

Ранее сообщалось, что специалисты завершили строительство вокзала Кокошкино будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) на 75 процентов. До Кольцевой линии метро от поселения Кокошкино на электричке ехать 45 минут, а на автомобиле до центра столицы добираться минимум 1,5 часа.

