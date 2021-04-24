Строительство Рублево-Архангельской линии московского метро начнут в мае

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Строительство станций новой Рублево-Архангельской линии метро планируется начать в середине мая, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в это время планируется подготовить щит к запуску.

"Щит – сейчас он смонтирован, его готовятся поместить в монтажно-щитовую камеру", – сказал Бочкарев.

Ранее он сообщал, что проектирование Рублево-Архангельской линии столичного метро начато, а запуск станций можно ожидать в 2023 году.

По словам заммэра, трассировка линии к настоящему моменту утверждена, ведутся работы по сооружению переходных камер между станциями Большого кольца метро и будущей Рублево-Архангельской линии на станции "Улица Народного Ополчения".

Бочкарев полагает, что линия будет популярна не только среди жителей района Хорошёво-Мнёвники, но и территории Рублево-Архангельское в районе Кунцево на западе города. Он также отметил, что протяженность линии составит почти 20 километров.