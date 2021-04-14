Строительство вокзала Кокошкино будущего МЦД-4 завершено на 75%

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты завершили строительство вокзала Кокошкино будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) на 75 процентов, сообщает департамент транспорта в Telegram-канале.
"Уже готовы платформы с навесами, а прямо сейчас рабочие достраивают подземный пассажирский вестибюль и занимаются внутренней отделкой. Скоро здесь, как и на других новых вокзалах, заработают лифты, эскалаторы и безопасный путь через железную дорогу", – говорится в сообщении.
В Дептрансе отметили, что до Кольцевой линии метро от поселения Кокошкино на электричке ехать 45 минут, а на автомобиле до центра столицы добираться минимум 1,5 часа.
В декабре прошлого года Сергей Собянин и зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин открыли после реконструкции станцию Крекшино будущего МЦД-4 на Киевском направлении МЖД. Платформа адаптирована для маломобильных пассажиров и позволяет с комфортом доехать до центра города.
Общая длина четвертого маршрута МЦД составит 86 километров. На нем будет 39 остановок. Конечными станциями станут Апрелевка Киевского направления МЖД и Железнодорожный Горьковского направления. Современные комфортные поезда будут следовать с интервалами до пяти-шести минут в часы пик и без дневных перерывов.
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