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Транспорт

15:57

Строительство вокзала Кокошкино будущего МЦД-4 завершено на 75%

транспорт МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты завершили строительство вокзала Кокошкино будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) на 75 процентов, сообщает департамент транспорта в Telegram-канале.

"Уже готовы платформы с навесами, а прямо сейчас рабочие достраивают подземный пассажирский вестибюль и занимаются внутренней отделкой. Скоро здесь, как и на других новых вокзалах, заработают лифты, эскалаторы и безопасный путь через железную дорогу", – говорится в сообщении.

В Дептрансе отметили, что до Кольцевой линии метро от поселения Кокошкино на электричке ехать 45 минут, а на автомобиле до центра столицы добираться минимум 1,5 часа.

В декабре прошлого года Сергей Собянин и зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин открыли после реконструкции станцию Крекшино будущего МЦД-4 на Киевском направлении МЖД. Платформа адаптирована для маломобильных пассажиров и позволяет с комфортом доехать до центра города.

Общая длина четвертого маршрута МЦД составит 86 километров. На нем будет 39 остановок. Конечными станциями станут Апрелевка Киевского направления МЖД и Железнодорожный Горьковского направления. Современные комфортные поезда будут следовать с интервалами до пяти-шести минут в часы пик и без дневных перерывов.

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