Собянин утвердил проект планировки территории у МЦД-2

14:26
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Сергей Собянин подписал постановление, которым утвердил проект планировки территории, прилегающей к МЦД-2 от станции Дмитровская до станции Красный Балтиец. Документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.
Проект охватывает два участка общей площадью 137,59 гектара земли. Территория пересекается в районах Сокол, Коптево, Аэропорт, Тимирязевском, Марьиной Роще, Войковском, Савеловском и Бутырском.
Первый участок идет от 2-го Новоподмосковного переулка и улицы Балтийской до улицы Костякова. Он ограничен полосой отвода железной дороги, Часовой улицей и Старым Петровско-Разумовским проездом. Второй участок идет от улицы Новодмитровской до улицы Складочной.
Проект предусматривает обновление улично-дорожной сети и переустройство инженерных сетей. В реконструируемой зоне МЦД-2 планируется организовать разворотные площадки наземного городского транспорта, парковки, велопаровки и стоянки такси.
В частности, запланирован внеуличный пешеходный переход через железнодорожные пути в створе Большого Коптевского проезда, а также устройство остановок общественного транспорта с организацией 20 павильонов.
Появятся навесы от станций МЦД до остановок общественного транспорта. Реконструируют 2-й Амбулаторный проезд, Чуксин тупик, улицу Складочную, а также участки 1-й улицы 8 Марта, улицы Юннатов, Петровского-Разумовского проезда, улицы Башиловской, Тимирязевской, Асеева и Вучетича.
В декабре прошлого года Собянин и зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин открыли после реконструкции станцию Крекшино будущего МЦД-4 на Киевском направлении МЖД. Платформа адаптирована для маломобильных пассажиров и позволяет с комфортом доехать до центра города.
Общая длина четвертого маршрута МЦД составит 86 километров. На нем будет 39 остановок. Конечными станциями станут Апрелевка Киевского направления МЖД и Железнодорожный Горьковского направления. Современные комфортные поезда будут следовать с интервалами до пяти – шести минут в часы пик и без дневных перерывов.
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