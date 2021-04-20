Собянин утвердил проект планировки территории у МЦД-2

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Сергей Собянин подписал постановление, которым утвердил проект планировки территории, прилегающей к МЦД-2 от станции Дмитровская до станции Красный Балтиец. Документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

Проект охватывает два участка общей площадью 137,59 гектара земли. Территория пересекается в районах Сокол, Коптево, Аэропорт, Тимирязевском, Марьиной Роще, Войковском, Савеловском и Бутырском.

Первый участок идет от 2-го Новоподмосковного переулка и улицы Балтийской до улицы Костякова. Он ограничен полосой отвода железной дороги, Часовой улицей и Старым Петровско-Разумовским проездом. Второй участок идет от улицы Новодмитровской до улицы Складочной.

Проект предусматривает обновление улично-дорожной сети и переустройство инженерных сетей. В реконструируемой зоне МЦД-2 планируется организовать разворотные площадки наземного городского транспорта, парковки, велопаровки и стоянки такси.

В частности, запланирован внеуличный пешеходный переход через железнодорожные пути в створе Большого Коптевского проезда, а также устройство остановок общественного транспорта с организацией 20 павильонов.

Появятся навесы от станций МЦД до остановок общественного транспорта. Реконструируют 2-й Амбулаторный проезд, Чуксин тупик, улицу Складочную, а также участки 1-й улицы 8 Марта, улицы Юннатов, Петровского-Разумовского проезда, улицы Башиловской, Тимирязевской, Асеева и Вучетича.

В декабре прошлого года Собянин и зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин открыли после реконструкции станцию Крекшино будущего МЦД-4 на Киевском направлении МЖД. Платформа адаптирована для маломобильных пассажиров и позволяет с комфортом доехать до центра города.

Общая длина четвертого маршрута МЦД составит 86 километров. На нем будет 39 остановок. Конечными станциями станут Апрелевка Киевского направления МЖД и Железнодорожный Горьковского направления. Современные комфортные поезда будут следовать с интервалами до пяти – шести минут в часы пик и без дневных перерывов.

