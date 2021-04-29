За неделю пассажиропоток на станции Внуково будущего МЦД-4 вырос на 10%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

За неделю ежедневный пассажиропоток на реконструированной станции Внуково будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД) увеличился на 10%. Об этом сообщили в пресс-службе МЦД.

"Уже неделю жители поселения Внуковское в Новой Москве пользуются обновленным вокзалом Внуково будущего МЦД-4. Современный вокзал в стиле хай-тек не только сделал поездки комфортнее для своих постоянных пассажиров, но и привлек уже немало новых. 26 апреля отсюда уехали 2,3 тысячи человек, что на 10% больше, чем в прошлый понедельник", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что станция станет еще более востребованной, когда завершится строительство и заселение расположенного рядом жилого комплекса. Удобная пешеходная дорожка к вокзалу уже готова.

Проблем с пропускной способностью не будет, в планах было заложено увеличение пассажиропотока в 2025 году до 5,5 тысячи человек в сутки, сообщили в пресс-службе.

"Реконструкция станции Внуково – пример опережающего развития территории, в поселении обеспечили удобное транспортное сообщение с центром столицы еще на этапе его застройки", – подчеркнули в МЦД.

Сейчас местные жители могут добраться до Киевского вокзала за полчаса, а с открытием в этом году станции Аминьевская, которую свяжут с БКЛ, поездка до метро будет занимать 25 минут. Для сравнения, на автомобиле ехать придется больше часа.

22 апреля мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реконструкции станцию Внуково Киевского направления Московской железной дороги. По словам градоначальника, это самый сложный и масштабный проект из всех МЦД-4.