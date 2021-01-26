Два новых вокзала будущего МЦД-4 откроются для пассажиров уже в 2021 году

Фото: телеграм-канал Дептранс Москвы

Два новых вокзала Минская и Аминьевская будущего МЦД-4 откроются для пассажиров уже в 2021 году, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Их интегрируют с метрополитеном. С Минской за несколько минут можно будет пересесть на одноименную станцию Солнцевской линии. Пересадку организуют по принципу "сухие ноги". С Аминьевской по пешеходному тоннелю можно будет перейти на строящуюся станцию "Аминьевская" БКЛ.

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, востребованность новых вокзалов зависит не только от их современной инфраструктуры, но и от наличия удобных пересадок на другие виды транспорта.

"Наша задача – создать в московском регионе максимально развитую сеть общественного транспорта, чтобы пассажиры могли перестраивать привычные маршруты в пользу более логичных и быстрых", – заявил он.

Ликсутов добавил, что с запуском станций Минская и Аминьевская у жителей Западного округа Москвы появятся новые точки транспортного каркаса в пешей доступности, которые в том числе повысят перспективность районов.

Помимо этого, вокзал Аминьевская станет первой удобной пересадочной станцией на метро для пассажиров, следующих из ТиНАО в центр столицы. Путь от станций Мичуринец и Внуково, расположенных на территории Новомосковского округа, до первой пересадки на метро составят около 30 минут.

Фото: департамент транспорта Москвы

При строительстве станции Аминьевская специалисты уложили дополнительные пути и стрелочные переводы, построили две новые пассажирские платформы с навесами. Сейчас в подземном вестибюле, готовность которого оценивается в 80%, проводятся отделочные работы, установка лифтов и эскалаторов.

В то же время на станции Минская без остановки движения поездов проводятся сложнейшие работы по надвижке двух пролетных строений путепровода – двухпутного и однопутного. Когда движение поездов переключат на новый путепровод, старое сооружение демонтируют. На его месте появится еще одно пролетное строение, на котором уложат четвертый главный путь.

Ранее сообщилось, что на Киевском направлении МЖД ведутся работы, необходимые для запуска МЦД-4. До конца 2021 года планируется открыть семь станций. Открыть МЦД-4 планируется к 2024 году.

К запуску в текущем году подготовят 20 станций Московских центральных диаметров (МЦД). В прошлом году специалисты построили четыре остановочных пункта и реконструировали еще три на МЦД-2.

Сейчас ведется глобальная программа развития этого направления – строительство новых пригородных вокзалов, дополнительных путей между Москвой и Апрелевкой, соединительной линии между Киевским и Белорусскими направлениями железной дороги.

В 2021 году планы планируется открыть семь вокзалов на будущем D4: кроме новых Минской и Аминьевской завершится реконструкция еще на пяти станциях – Кокошкино, Внуково, Мещерская, Толстопальцево, Матвеевская.

4 декабря Сергей Собянин и зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин открыли после реконструкции станцию Крекшино будущего МЦД-4 на Киевском направлении МЖД.

Платформа адаптирована для маломобильных пассажиров и позволяет с комфортом доехать до центра города. Станция Крекшино находится в одноименной деревне между станциями Санино и Победа Киевского направления МЖД.

