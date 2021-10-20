Собянин утвердил проект благоустройства территории у двух станций МЦД-2

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин утвердил проект комплексного благоустройства территории площадью 111,9 гектара, расположенной у станций Депо и Люблино второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2). Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Станции Депо и Люблино МЦД-2 расположены между железнодорожными станциями Перерва и Текстильщики. Проект предусматривает реконструкцию платформы станции Депо и строительство дополнительной платформы станции Люблино. Для удобства пассажиров на обеих станциях возведут пешеходные переходы с конкорсами", – говорится в сообщении.

В рамках благоустройства запланирована постройка двух пешеходных переходов через Юго-Восточную хорду и пути МЦД-2, реконструкция прилегающих улиц, в частности участка Проектируемого проезда № 4108 вдоль путей.

"Рядом со станциями Депо и Люблино планируют организовать дополнительные наземные пешеходные переходы и светофоры, стоянки такси, велодорожки, станции велопроката, парковки для велосипедов и автомобилей", – отмечается в материале.

Также для пассажиров будут построены специальные навесы от выходов со станции до остановок общественного транспорта, которые будут защищать их от осадков.

Благоустройство территории, прилегающей к станциям, является частью проекта развития МЦД-2 "Курско-Рижский".

Ранее Собянин утвердил проект благоустройства территории около станций первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) Долгопрудная, Новодачная и Марк. Общая площадь благоустройства составит 30,27 гектара.