Собянин установил срок внесения предложений по кандидатурам в состав Мосгоризбиркома

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сергей Собянин подписал постановление о сроках внесения предложений по кандидатурам в состав Московской городской избирательной комиссии. Указ опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В документе уточняется, что предложения по кандидатурам в состав Мосгоризбиркома можно будет вносить с 8:00 21 октября до 17:00 19 ноября текущего года.

Указ также информирует, что сообщение о сроке и порядке внесения предложений публикуется в журнале "Вестник Москвы" и на портале мэра и правительства Москвы.

Контроль за выполнением указа осуществляет заммэра города Наталья Сергунина.

Ранее Собянин утвердил размер стипендии участникам "Социального контракта". Сообщалось, что выплата составит 12 792 рубля в месяц.